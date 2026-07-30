Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: दिल्ली रोड पर लगा साप्ताहिक बाजार, बने जाम के हालात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: मुरादाबाद में गुरुवार को दिल्ली रोड गागन के पास साप्ताहिक बाजार अवैध रूप से लगा। इससे शाम के समय जाम की स्थिति पैदा हो गई। नगर निगम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध बाजार हटवाया और यातायात को सुचारु किया।

Moradabad News: दिल्ली रोड पर लगा साप्ताहिक बाजार, बने जाम के हालात

Moradabad News: मुरादाबाद। गुरुवार को दिल्ली रोड गागन के पास आवे तरीके से सड़क के दोनों तरफ साप्ताहिक बाजार लगाया गया। इससे शाम के समय जाम के हालत बन गए। सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची उसने मझोला पुलिस के साथ मिलकर अवैध बाजार हटवाने के साथ यातायात सुचारु कराया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।