Moradabad News: दिल्ली रोड पर लगा साप्ताहिक बाजार, बने जाम के हालात
Moradabad News: मुरादाबाद में गुरुवार को दिल्ली रोड गागन के पास साप्ताहिक बाजार अवैध रूप से लगा। इससे शाम के समय जाम की स्थिति पैदा हो गई। नगर निगम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध बाजार हटवाया और यातायात को सुचारु किया।
Moradabad News: मुरादाबाद। गुरुवार को दिल्ली रोड गागन के पास आवे तरीके से सड़क के दोनों तरफ साप्ताहिक बाजार लगाया गया। इससे शाम के समय जाम के हालत बन गए। सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची उसने मझोला पुलिस के साथ मिलकर अवैध बाजार हटवाने के साथ यातायात सुचारु कराया।
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