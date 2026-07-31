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Moradabad News: ट्रैक्टर की टक्कर से युवक गंभीर घायल, चालक पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: भोजपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टरों की लाइन में गीला चोकर  भरने के दौरान पीछे से ट्रैक्टर की टक्कर लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नि

Moradabad News: ट्रैक्टर की टक्कर से युवक गंभीर घायल, चालक पर मुकदमा दर्ज

Moradabad News: भोजपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टरों की लाइन में गीला चोकर भरने के दौरान पीछे से ट्रैक्टर की टक्कर लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का निजी अस्पताल के आईसीयू में उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम बुजपुर आशा निवासी सुखवीर पुत्र नोनी सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका भाई सुरेश 30 जुलाई की शाम करीब सात बजे शुगर मिल रानीनांगल भोजपुर आया था। इसी दौरान ग्राम बिलाकुदान निवासी यूसुफ भी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंचा था। दोनों कई ट्रैक्टर गीला चोकर भरने के लिए लाइन में खड़े थे。

घटना का विवरण

आरोप है कि जब सुरेश अपने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उस पर चढ़ रहा था, तभी पीछे से यूसुफ ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए उनके ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश ट्रैक्टर के पायदान से फिसलकर नीचे गिर गया और ट्रैक्टर का पिछला पहिया उसके पेट व जांघ के ऊपर से गुजर गया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर खाई में जा गिरा, जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया।

चिकित्सीय स्थिति

घटना के बाद परिजन घायल को तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक  युसूफ के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई थी?
यह घटना भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई थी।
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