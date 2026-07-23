Moradabad News: डाक्टर की कार की चपेट में आकर ई रिक्शा सवार मां बेटी समेत तीन घायल
Moradabad News: सुरजन नगर रोड पर डाक्टर की कार से ई-रिक्शा की चपेट में आकर मां-बेटी सहित तीन लोग घायल हुए। घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में ई-रिक्शा पलटने की स्थिति थी, लेकिन डॉक्टर ने दावा किया कि उनकी कार से कोई टकराव नहीं हुआ।
Moradabad News: सुरजन नगर रोड पर डाक्टर की कार की चपेट में आकर ई-रिक्शा पर सवार मां बेटी सहित तीन लोग घायल हो गए। सभी को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जनपद बिजनौर के अभयराजपुर निवासी सरोज 49 पत्नी राजेश कुमार अपनी बेटी प्रिया 18 के साथ ई-रिक्शा में सवार होकर भूत पुरी की दिशा में दवा लेने के लिए आ रही थी। रिक्शा में इसी गांव का हबीबुल्लाह 23 पुत्र अब्दुल वहीद भी बैठा हुआ था। जैसे ही ई रिक्शा सुआवाला के निकट पहुंची एक डॉक्टर की कार की चपेट में आकर ई रिक्शा पलट गया और तीनों सवारी घायल हो गई।
डॉक्टर अपनी कार में तीनों लोगों को लेकर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे ,जहां हबीबुल्ला की हालत ज्यादा चिंताजनक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि मां बेटी को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उधर चिकित्सक ने दावा किया कि उनकी कर से एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि रिक्शा स्वयं पलट गया था।
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