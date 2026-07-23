Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: डाक्टर की कार की चपेट में आकर ई रिक्शा सवार मां बेटी समेत तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: सुरजन नगर रोड पर डाक्टर की कार से ई-रिक्शा की चपेट में आकर मां-बेटी सहित तीन लोग घायल हुए। घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में ई-रिक्शा पलटने की स्थिति थी, लेकिन डॉक्टर ने दावा किया कि उनकी कार से कोई टकराव नहीं हुआ।

Moradabad News: डाक्टर की कार की चपेट में आकर ई रिक्शा सवार मां बेटी समेत तीन घायल

Moradabad News: सुरजन नगर रोड पर डाक्टर की कार की चपेट में आकर ई-रिक्शा पर सवार मां बेटी सहित तीन लोग घायल हो गए। सभी को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जनपद बिजनौर के अभयराजपुर निवासी सरोज 49 पत्नी राजेश कुमार अपनी बेटी प्रिया 18 के साथ ई-रिक्शा में सवार होकर भूत पुरी की दिशा में दवा लेने के लिए आ रही थी। रिक्शा में इसी गांव का हबीबुल्लाह 23 पुत्र अब्दुल वहीद भी बैठा हुआ था। जैसे ही ई रिक्शा सुआवाला के निकट पहुंची एक डॉक्टर की कार की चपेट में आकर ई रिक्शा पलट गया और तीनों सवारी घायल हो गई।

डॉक्टर अपनी कार में तीनों लोगों को लेकर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे ,जहां हबीबुल्ला की हालत ज्यादा चिंताजनक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि मां बेटी को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उधर चिकित्सक ने दावा किया कि उनकी कर से एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि रिक्शा स्वयं पलट गया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News E-rickshaw Moradabad Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।