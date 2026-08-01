Moradabad News: एसबीएस में लगा नेत्र परीक्षण शिविर

Moradabad News: हाथीपुर के एसबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीएल गुप्ताआई इंस्टीट्यूट की ओर से त्रिदिवसीय नेत्र परीक्षण शिविर का‌ समापन हुआ। इस शिविर में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक के अधिकतर विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण किया गया। यह परीक्षण तीन दिन तक चला। सी एल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आए हुए दिनेश कुमार, आदाव अलीष अंकुश, उदयपाल सिंह और शीतल ने संयुक्त रूप से बच्चों के नेत्रों का परीक्षण किया। आंखों के विषय में जानकारी देते हुए बताया मोबाइल फोन बच्चों को न दें तथा टीवी को कम देखने की भी सलाह दी। बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए, आपने बताया कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना और नींद को पूरी करना अति आवश्यक है।