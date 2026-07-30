Moradabad News: मोबाइल टावर से चोरी करने के दौरान दो लोगों को मौके से किया गिरफ्तार
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव अमरपुरकाशी में मोबाइल टावर पर चोरी करते हुए दो चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। दोनों चोरों के पास चाकू और अन्य सामान बरामद हुआ। उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया।
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव अमरपुरकाशी में मोबाइल टावर पर चोरी करते हुए दो चोरों को टावर कर्मचारियों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उनके पास केवल और सब्जी काटने वाला चाकू आदि बरामद हुए। दोनों आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर कुलवाड़ा के रहने वाले कपिल पाल ने कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया कि एक मोबाइल टावर अमरपुर काशी में टेक्नीशियन का काम करता है। 30 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे वह अपने सहयोगी टेक्नीशियन नितिन के साथ साइट पर काम करने गया था। इस बीच उसने दो लड़कों को मौके पर देखा जो साइट पर केबल काट रहे थे।
उन्हें देखकर दोनों भागने लगे तो मौके पर दोनों को पकड़ लिया। उनके पास सामान भी बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम बिलारी थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाजार निवासी अनिल पुत्र जागन तथा राहुल पुत्र उदय पाल बताया राहुल पर मादक पदार्थ अधिनियम, चोरी,, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट सहित सात मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अनिल पर चोरी के दो मुकदमे दर्ज है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया।
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