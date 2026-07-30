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Moradabad News: ग्वारऊ में नलकूपों पर चोरों ने की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्वारऊ में चोरों ने ग्रामीणों के नलकूपों से सामान चोरी कर लिया। स्थानीय निवासियों ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें कहा गया है कि 29 जुलाई को चोर उनके ट्यूबवेल का सामान ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Moradabad News: ग्वारऊ में नलकूपों पर चोरों ने की चोरी

Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्वारऊ में अनेकों ग्रामीणों के नलकूपों पर पहुंच कर चोरों ने नलकूप का सामान चोरी कर लिया। इस मामले को लेकर कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वारऊ गांव के छत्रपाल सिंह, अमरजीत सिंह, जितेंद्र, शिव स्वरूप, यशपाल सिंह, संजय, बृजपाल,भूरा, प्रियेंद्र आदि ग्रामीण कोतवाली पहुंचे। जहां अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी कहा कि 29 जुलाई को चोर उनके ट्यूबवेल के स्टार्टर, केबल आदि सामान चोरी करके ले गए। इससे पहले भी 25 जनवरी को उनके ट्यूबवेल पर चोरी हो चुकी है। इस मामले में तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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