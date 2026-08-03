Moradabad News: एसडीएम न्यायिक बने वेद प्रकाश पांडे
Moradabad News: बिलारी तहसील में एसडीएम न्यायिक के रिक्त चल रहे पद पर वेद प्रकाश पांडे की तैनाती हुई है। इससे पहले वह गौतम बुद्ध नगर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मूल
Moradabad News: बिलारी तहसील में एसडीएम न्यायिक के रिक्त चल रहे पद पर वेद प्रकाश पांडे की तैनाती हुई है। इससे पहले वह गौतम बुद्ध नगर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले एसडीएम वेद प्रकाश पांडे ने अधिवक्ताओं के बैठक की ताकि न्यायिक व्यवस्था और जन सेवा को नई गति मिले।
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