Moradabad News: कुंदरकी में बर्थडे पर हाथ मे तमंचा लिए लगाई स्टोरी, फ़ोटो वायरल

Moradabad News: कुंदरकी में बर्थडे पर हाथ मे तमंचा लिए लगाई स्टोरी, फ़ोटो वायरल
Moradabad News: थाना क्षेत्र के नगर निवासी एक युवक के बर्थडे पर हाथ में तमंचा लिए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Moradabad News: थाना क्षेत्र के नगर निवासी एक युवक के बर्थडे पर हाथ में तमंचा लिए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल फोटो में दिख रहा युवक का करीब दो सप्ताह पूर्व हुए मारपीट के एक मामले में पुलिस ने दस लोगों का चालान था, जिसमें यह युवक भी शामिल था। वायरल फ़ोटो में युवक के बर्थडे पर हाथ मे तमंचा लिए बधाई दी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक के जमानत पर रिहा होने के बाद तमंचे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है।
हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वायरल फोटो हाल ही का है या पुरानी तथा फोटो में दिखाई दे रहा हथियार लाइसेंसी है या अवैध। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है, साथ ही फोटो में दिख रहे युवक की तलाश में जुटी है, हालांकि हिन्दुस्तान वायरल फ़ोटो की पुष्टि नही करता।
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