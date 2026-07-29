Moradabad News: गुरु पूर्णिमा प्राचीन शिव मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने कराया यज्ञ
Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को नगर क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया गया। नगर के झंडा चौक पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा
Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को नगर क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया गया। नगर के झंडा चौक पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा पूर्वक धार्मिक परंपरा के अनुसार यज्ञ कराया। यज्ञ से पूर्व उपस्थित प्रचारक विजयपाल सिंह ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया कि गुरु के मार्ग दर्शन से ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। यदि हम सच्चे हृदय से श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा करते हैं तब हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
प्रवचन के उपरांत सभी श्रद्धालुओं एवं गायत्री परिवार के सदस्यों में सामूहिक रूप से हवन पूजन किया। हवन की समाप्ति के उपरांत सभी को प्रसाद वितरित किया गया। यहां पर जोली चौहान, पूनम देवी, विजयपाल, राजकुमार सिंह, राजीव कुमार वर्मा, नौबहार सिंह, घनश्याम सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।