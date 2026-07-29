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Moradabad News: गुरु पूर्णिमा प्राचीन शिव मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने कराया यज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को नगर क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया गया। नगर के झंडा चौक पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा प्राचीन शिव मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने कराया यज्ञ

Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को नगर क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया गया। नगर के झंडा चौक पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा पूर्वक धार्मिक परंपरा के अनुसार यज्ञ कराया। यज्ञ से पूर्व उपस्थित प्रचारक विजयपाल सिंह ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया कि गुरु के मार्ग दर्शन से ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। यदि हम सच्चे हृदय से श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा करते हैं तब हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।

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प्रवचन के उपरांत सभी श्रद्धालुओं एवं गायत्री परिवार के सदस्यों में सामूहिक रूप से हवन पूजन किया। हवन की समाप्ति के उपरांत सभी को प्रसाद वितरित किया गया। यहां पर जोली चौहान, पूनम देवी, विजयपाल, राजकुमार सिंह, राजीव कुमार वर्मा, नौबहार सिंह, घनश्याम सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि रहे।

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