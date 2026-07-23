Moradabad News: डिलारी में दो बच्चों की मां पति को छोड़ प्रेमी संग रहने की जिद पर अडी

Moradabad News: थाना क्षेत्र के एक गांव में दो बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया। जिसको हासिल करने के लिए अपने पति को छोड़ प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ गई। महिला ने थाने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया,जिस पर पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया। गांव निवासी दो बच्चों की मां की अपने पड़ोसी युवक से काफी दिनों से लड़ गई थी,धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, कुछ दिनों के बाद दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसका पता लगने पर पति विरोध करने लगा, और चरित्रहीन का आरोप लगाकर पीटने लगा, इसी दौरान युवती ने दो बच्चों को जन्म भी दे दिया, पति बच्चों को अपनाने से इनकार करने लगा, इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा बढ़ गया, जिस पर प्रेमिका ने गांव में पंचायत बैठाई।