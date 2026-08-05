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Moradabad News: स्कूलों के आसपास गुटखा-सिगरेट बेचने वाले 40 दुकानदारों पर जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने स्कूलों के आसपास तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव के नेतृत्व में 40 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वे स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद न बेचे। बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्राथमिकता है।

Moradabad News: स्कूलों के आसपास गुटखा-सिगरेट बेचने वाले 40 दुकानदारों पर जुर्माना

Moradabad News: मुरादाबाद में स्कूली बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को विशेष अभियान चलाया। अपर जिलाधिकारी नगर अंकुर श्रीवास्तव के नेतृत्व में पीली कोठी क्षेत्र स्थित विभिन्न स्कूलों के आसपास दुकानों की सघन जांच की गई। अभियान के दौरान स्कूलों के निकट तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए करीब 40 दुकानदारों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जांच के दौरान कई दुकानों पर गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद खुलेआम बिकते पाए गए। प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों को तत्काल ऐसे उत्पाद हटाने के निर्देश दिए और भविष्य में स्कूलों के आसपास तंबाकू एवं नशीले पदार्थों की बिक्री न करने की सख्त चेतावनी दी।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विद्यालयों के प्रबंधन से अपील की कि वे अपने स्कूल के 500 मीटर के दायरे में नजर रखें और यदि कहीं तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को दें।

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