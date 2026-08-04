Moradabad News: विधायक फहीम ने विधानसभा में उठाया खराब सड़कों का मुद्दा

Moradabad News: बिलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने विधानसभा में क्षेत्र एवं प्रदेश से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। विधायक ने हाईटेंशन विद्युत लाइनों के जर्जर तारों से दुर्घटना की आशंका, ग्रामीण क्षेत्रों के कब्रिस्तानों एवं श्मशान घाटों तक जाने वाले मार्गों पर जलभराव और खराब सड़कों, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी में नेत्र चिकित्सक एवं अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।इसके अलावा उन्होंने नगर बिलारी में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक, बिलारी क्षेत्र को सीजीडब्ल्यूए पोर्टल पर गलत तरीके से क्रिटिकल दर्शाए जाने से उद्योग एवं रोजगार पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव, तथा 20 वर्षों से कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि और सेवा सुरक्षा, ग्राम नगलिया जट रोड का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर भी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।