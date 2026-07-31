Moradabad News: बार और बेंच के तालमेल के बीच उठी चेंबरों के लिए अधिक भूमि की मांग
Moradabad News: ठाकुरद्वारा बार एसोसिएशन की बैठक में उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। अधिवक्ताओं ने चेंबर के लिए जगह बढ़ाने की मांग की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष चौधरी आबिद अली ने सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में कई अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।
Moradabad News: ठाकुरद्वारा बार एसोसिएशन की बैठक में गुरुवार को उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बार और बेंच के तालमेल पर बल दिया तो इसी बीच अधिवक्ताओं ने चेंबर के लिए जगह बढ़ाने की मांग की। ठाकुरद्वारा बार एसोसिएशन की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक गुरुवार को बार कक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष चौधरी आबिद अली ने की। बैठक में मुख्य अतिथि एसडीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि बार और बेंच के बीच तालमेल बेहतर होने से वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय पाने में आसानी रहती है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जूनियर अधिवक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए चैंबर्स के लिए और भूमि उपलब्ध कराने के लिए उपजिलाधिकारी से अनुरोध किया।
अध्यक्ष चौधरी आबिद अली और सचिव सतीश वत्सल एडवोकेट ने उपजिलाधिकारी का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि बार और बेंच का सामंजस्य हमेशा बेहतर रहेगा और अधिवक्ता अधिकारियों का सहयोग करते रहेंगे। बैठक में नरेंद्र सिंह,हीरालाल अग्रवाल, सफदर अली खान, शमीम कुरैशी, विवेक शर्मा आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।