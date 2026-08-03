Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: स्कूल मदरसों में लगेंगे टिटनेस डिप्थीरिया के टीके... देखें क्या व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: जिलाधिकारी डॉ. पैंसिया ने जानकारी दी कि 3 से 7 अगस्त तक जिले के सभी स्कूलों और मदरसों में टिटनेस डिप्थीरिया टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह टीकाकरण 10 साल तक के बच्चों और कक्षा-10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसका उद्देश्य बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाना है।

Moradabad News: स्कूल मदरसों में लगेंगे टिटनेस डिप्थीरिया के टीके... देखें क्या व्यवस्था

Moradabad News: जिलाधिकारी डॉ. पैंसिया ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों में 3 से 7 अगस्त तक जिले के सभी स्कूलों एवं मदरसों में टिटनेस डिप्थीरिया टीकाकरण अभियान चलेगा। इस अभियान में 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 10 वर्ष तक के बच्चों तथा कक्षा-10 में अध्ययनरत लगभग 16 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को टीडी का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें विद्यालयों में पहुंचकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण करेंगी। अभियान का उद्देश्य बच्चों को टिटनेस एवं डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखना है।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: स्कूलों में टीकाकरण अभियान कल से
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।