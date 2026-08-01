Moradabad News: नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के उम्मीदवारों ने जमा कराए नामांकन पत्र

Moradabad News: तहसील बार कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन अनेक पदों के उम्मीदवारों ने एल्डर कमेटी के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तहसील बार एसोसिएशन की वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव में आज नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख थी। शनिवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शीशराम सिंह, महासचिव पद पर मोहम्मद नाजिम व कपिल कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अतुल राजपूत व पारीतोष भारती, सह सचिव प्रशासन पद पर भूपेंद्र सिंह, सह सचिव प्रकाशन पद पर विनेश कुमार अधिवक्ताओं ने निर्धारित समय दोपहर 2:00 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। एल्डर कमेटी के अनुसार, 3 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच, आपत्ति व वापसी के लिए निर्धारित है।