Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के उम्मीदवारों ने जमा कराए नामांकन पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: तहसील बार कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। अंतिम दिन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष और सह सचिव के लिए कई अधिवक्ताओं ने अपने नामांकन पत्र 2:00 बजे तक दाखिल किए। नामांकन पत्रों की जांच और आपत्ति का कार्यक्रम 3 अगस्त को निर्धारित किया गया है।

Moradabad News: नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के उम्मीदवारों ने जमा कराए नामांकन पत्र

Moradabad News: तहसील बार कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन अनेक पदों के उम्मीदवारों ने एल्डर कमेटी के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तहसील बार एसोसिएशन की वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव में आज नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख थी। शनिवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शीशराम सिंह, महासचिव पद पर मोहम्मद नाजिम व कपिल कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अतुल राजपूत व पारीतोष भारती, सह सचिव प्रशासन पद पर भूपेंद्र सिंह, सह सचिव प्रकाशन पद पर विनेश कुमार अधिवक्ताओं ने निर्धारित समय दोपहर 2:00 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। एल्डर कमेटी के अनुसार, 3 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच, आपत्ति व वापसी के लिए निर्धारित है।

इस मौके पर अध्यक्ष महावीर सिंह, चंद्रपाल सिंह, कोमल सिंह, संजीव कुमार, मरगूव अहमद का सुगम पवार, अजब सिंह सैनी, दीप सिंह बिश्नोई, शहाबुद्दीन कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।