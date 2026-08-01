Moradabad News: नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के उम्मीदवारों ने जमा कराए नामांकन पत्र
Moradabad News: तहसील बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में आज नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख थी। कई उम्मीदवारों ने एल्डर कमेटी के समक्ष अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदों पर विभिन्न उम्मीदवारों ने समय सीमा के भीतर अपनी याचिकाएँ दाखिल की। नामांकन पत्रों की जांच 3 अगस्त को होगी।
Moradabad News: तहसील बार कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन अनेक पदों के उम्मीदवारों ने एल्डर कमेटी के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तहसील बार एसोसिएशन की वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव में आज नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख थी। शनिवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शीशराम सिंह, महासचिव पद पर मोहम्मद नाजिम व कपिल कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अतुल राजपूत व पारीतोष भारती, सह सचिव प्रशासन पद पर भूपेंद्र सिंह, सह सचिव प्रकाशन पद पर विनेश कुमार अधिवक्ताओं ने निर्धारित समय दोपहर 2:00 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल किये। एल्डर कमेटी के अनुसार, 3 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच, आपत्ति व वापसी के लिए निर्धारित है।
इस मौके पर अध्यक्ष महावीर सिंह, चंद्रपाल सिंह, कोमल सिंह, संजीव कुमार, मरगूव अहमद का सुगम पवार, अजब सिंह सैनी, दीप सिंह बिश्नोई, शहाबुद्दीन कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
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