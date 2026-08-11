Moradabad News: वंडर वोमैनिया ट्रैवल्स ने धूमधाम से मनाया तीजोत्सव
Moradabad News: वंडर वोमेनिया ट्रैवल्स ने मंगलवार को मिड टाउन क्लब, रामगंगा विहार में तीज उत्सव का आयोजन किया। महिलाओं के लिए डांस, गेम्स, सरप्राइज और रैम्प वॉक जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। मेहंदी भट्ट, साक्षी, सुमिता, माही और नीतू ने डांस प्रस्तुतियों से सभी का मनोरंजन किया। आयोजक राशी और आरती थीं।
Moradabad News: वंडर वोमैनिया ट्रैवल्स की ओर से मंगलवार को मिड टाउन क्लब, रामगंगा विहार में तीज सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए डांस, मजेदार गेम्स, सरप्राइजेज और रैम्प वॉक जैसी कई मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम में मेहंदी भट्ट, साक्षी, सुमिता, माही और नीतू ने डांस प्रस्तुति में हिस्सा लेकर सभी का मनोरंजन किया। कार्यक्रम की आयोजक राशी और आरती रहीं।
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