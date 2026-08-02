Moradabad News: बच्चों को नशे से दूर रहने का उपाय बताया
Moradabad News: माय भारत और विशाल सरस्वती मंदिर हायर सेकेंड्री स्कूल द्वारा मनोहरपुर गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशा मुक्त भारत पर वर्चुअल संवाद उपस्थित हुआ। कार्यक्रम में बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई और लगभग 300 प्रतिभागियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया।
Moradabad News: माय भारत और विशाल सरस्वती मंदिर हायर सेकेंड्री स्कूल, रामगंगा विहार फेस-प्रथम मुरादाबाद के संयुक्त तत्वावधान द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मनोहरपुर गांव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशा मुक्त भारत पर वर्चुअल संवाद सुना गया। कार्यक्रम में डॉ. मेहंदी रत्ता ने बच्चों को नशे से दूर रहने का उपाय बताया। जिला युवा अधिकारी सचिन कुमार ने बच्चों को माय भारत द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में और माय भारत के होने वाले आगामी कार्यक्रमों में प्रतिभाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिन कुमार ने बच्चों को शिक्षक-शिक्षिकाओं, बच्चों और वालंटियर को नशा से दूर रहने के लिए के लिए शपथ दिलाई।
गांगन नदी और मनोहरपुर गांव में माय भारत के 200 वॉलिंटियर और विद्यालय के 100 छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों ने स्वाच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम में रंजीत कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य माधवानंद स्वरूप सक्सेना, उप-प्रधानाचार्य पीयूष जायसवाल, राजपाल सिंह, मुकेश रस्तोगी, रश्मि सिंह रहे।---
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