Moradabad News: कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दिए निर्देश

Moradabad News: कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कोतवाली बिलारी परिसर में कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोग, ग्राम प्रधान, नगर पालिका परिषद का स्टाफ, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के अधिकारी एवं कर्मचारी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा कोतवाली के समस्त पुलिसकर्मी और हल्का दरोगा मौजूद रहे। इस दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली छोटी-छोटी समस्याओं, यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कुछ गांवों के रास्तों पर जलभराव की समस्या उठाई गई, जिस पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेते हुए समय रहते समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

नगर पालिका परिषद की ओर से कांवड़ मार्गों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी जिम्मेदारी के साथ करने का भरोसा दिलाया गया। विद्युत विभाग के नवागत एसडीओ ने भी कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रहेगी। उन्होंने कहा कि जो भी छोटी-मोटी समस्याएं सामने आई हैं,उनका समय रहते समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही सभी से आपसी सहयोग और सौहार्द बनाए रखते हुए कांवड़ यात्रा को सफल बनाने की अपील की। बैठक का संचालन व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जैन ने किया।