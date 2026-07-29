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Moradabad News: श्रेणी परिवर्तित कराए बिना हो रही अवैध प्लाटिंग को किया जाए चिन्हित:एसडीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने राजस्व कर्मियों की बैठक में अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों पर चिंता जताई। उन्होंने आदेश दिया कि बिना भूमि की श्रेणी बदले प्लॉटिंग की जांच की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही उन्होंने जनगणना में नौकरी के आंकड़ों का सर्वे करने का निर्देश दिया।

Moradabad News: श्रेणी परिवर्तित कराए बिना हो रही अवैध प्लाटिंग को किया जाए चिन्हित:एसडीएम

Moradabad News: राजस्व कर्मियों की बैठक लेते हुए उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आदेश दिए कि भूमि की श्रेणी परिवर्तित कराए बगैर प्लॉटिंग की जा रही है, इसको गंभीरता से लेते हुए जांच की जाए और तत्काल रिपोर्ट दी जाए ताकि कार्यवाही की जा सके। तहसील सभागार में लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेते हुए उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने निर्देश दिए कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की लगातार जानकारी मिल रही है। भूमि की श्रेणी परिवर्तित कराए बगैर प्लाटिंग की जा रही है, यह पूरी तरह गैरकानूनी और नियम विरुद्ध है। तत्काल सर्वे कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट दी जाए ताकि कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने जनगणना में नगर और ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं इसकी भी सर्वे का जानकारी दी जाए। बैठक में राजस्व निरीक्षक रमेश कुमार, लेखपाल राधेश्याम ,नौशाद अली आदि मौजूद रहे।

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