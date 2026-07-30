Moradabad News: श्रेणी परिवर्तित कराए बिना हो रही अवैध प्लाटिंग को किया जाए चिन्हित:एसडीएम
Moradabad News: उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अवैध प्लाटिंग और भूमि की श्रेणी परिवर्तन के बिना के मामले की गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों की बैठक में अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट तात्कालिक रूप से पेश करने और जनगणना संबंधित सर्वे की जानकारी भी मांगी।
Moradabad News: राजस्व कर्मियों की बैठक लेते हुए उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आदेश दिए कि भूमि की श्रेणी परिवर्तित कराए बगैर प्लॉटिंग की जा रही है, इसको गंभीरता से लेते हुए जांच की जाए और तत्काल रिपोर्ट दी जाए ताकि कार्यवाही की जा सके। तहसील सभागार में लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेते हुए उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने निर्देश दिए कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की लगातार जानकारी मिल रही है। भूमि की श्रेणी परिवर्तित कराए बगैर प्लाटिंग की जा रही है, यह पूरी तरह गैरकानूनी और नियम विरुद्ध है। तत्काल सर्वे कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट दी जाए ताकि कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने जनगणना में नगर और ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं इसकी भी सर्वे का जानकारी दी जाए। बैठक में राजस्व निरीक्षक रमेश कुमार, लेखपाल राधेश्याम ,नौशाद अली आदि मौजूद रहे।
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