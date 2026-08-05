Moradabad News: शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों व अभिभावकों का प्रदर्शन, प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी

Moradabad News: क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी और पढ़ाई प्रभावित होने से नाराज छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों ने बुधवार को विद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। किसान मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष वीर सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई और विद्यालय के सामने लिंक रोड पर सांकेतिक जाम लगाकर विरोध जताया गया। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ज्योति चौहान ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शन के बाद छात्रों और अभिभावकों ने प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि नए शैक्षणिक सत्र के चार माह बीत जाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो सकी।

उनका कहना था कि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति देर से हुई, जबकि अंग्रेजी सहित अन्य विषयों की पढ़ाई भी पर्याप्त नहीं कराई गई। छात्रों ने अंग्रेजी के शिक्षक प्रीतम सिंह को पुनः विद्यालय में नियुक्त करने, कक्षा 11 व 12 के चार माह की फीस माफ करने तथा विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग की।इसी दौरान विद्यालय से सेवामुक्त किए गए शिक्षक प्रीतम सिंह ने भी प्रबंधन को ज्ञापन देकर अपनी सेवाएं बहाल करने, जनवरी से मार्च तक का बकाया वेतन दिलाने, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जारी कराने, अपने स्थान पर नई नियुक्ति पर रोक लगाने तथा उन पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 17 अगस्त से उपजिलाधिकारी कार्यालय, पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक तथा किसान संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।