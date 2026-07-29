Moradabad News: महमूदपुर माफी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क किनारे अवैध कब्जे ध्वस्त
Moradabad News: नगर पंचायत महमूदपुर माफी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला, जिसमें बुलडोजर से अवैध कब्जे हटाए गए। दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई ने अपने अतिक्रमण स्वयं हटा लिए। अधिकारी अरविंद कुमार ने चेतावनी दी कि भविष्य में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Moradabad News: नगर पंचायत महमूदपुर माफी में बुधवार को संभल-मुरादाबाद मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में नगर पंचायत की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। बुलडोजर और नगर पंचायत की टीम को मौके पर देखकर अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने कार्रवाई से पहले ही स्वयं अपने अस्थायी अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। वहीं जिन दुकानों के बाहर पक्के चबूतरे और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया। अभियान के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे क्षेत्र में कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही।
नगर पंचायत की इस कार्रवाई से सड़क का काफी हिस्सा अतिक्रमण मुक्त हो गया जिससे आवागमन भी सुचारु हुआ। अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा किसी ने सड़क या सार्वजनिक स्थान पर अवैध कब्जा किया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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