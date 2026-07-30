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Moradabad News: कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद, ट्रैफिक उत्तराखंड की ओर डायवर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: सावन कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने बिजनौर की ओर भारी वाहनों का आवागमन रोकने के लिए पिकेट और बैरियर लगाकर ट्रैफिक को उत्तराखंड की ओर डायवर्ट किया है। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

Moradabad News: कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद, ट्रैफिक उत्तराखंड की ओर डायवर्ट

Moradabad News: सावन कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने नगर सहित तीन प्रमुख स्थानों पर पिकेट और बैरियर लगाकर बिजनौर की ओर जाने वाले भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया है तथा ट्रैफिक को उत्तराखंड की ओर डायवर्ट किया जा रहा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। बिजनौर पुलिस के निर्देश पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कांवड़ मार्ग को भारी वाहनों से मुक्त रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार एवं क्षेत्राधिकारी आशीष प्रताप सिंह ने तिकोनिया बस स्टैंड पर बैरियर लगवाकर सुरजननगर मार्ग की ओर जाने वाले भारी वाहनों को रोकते हुए उनका रूट उत्तराखंड की दिशा में परिवर्तित कराया।

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सुरक्षा उपाय

इसके अलावा अनन्या फिलिंग स्टेशन के निकट जसपुर–सुरजननगर तिराहे पर तथा सुरजननगर बस स्टैंड पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहां करनपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को रोककर वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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तेंदुआ चेतावनी

इनसेट

तेंदुआ प्रभावित क्षेत्रों में लगे चेतावनी बैनर

ठाकुरद्वारा। कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोतवाली पुलिस ने तेंदुआ प्रभावित क्षेत्रों में चेतावनी संबंधी बैनर लगवाए हैं। बैनरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को सतर्क रहने, समूह में यात्रा करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न रुकने की सलाह दी गई है। पुलिस ने कांवड़ियों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों पर रोक क्यों लगाई गई है?
यह रोक श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है।
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