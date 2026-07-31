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Moradabad News: हरिनाम जप से ही हो जाते श्री हरि के दर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: हरिनाम जप से ही हो जाते श्री हरि के दर्शन

Moradabad News: दस सराय स्थित प्राचीन शिव मंदिर में संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें कथा व्यास राजेंद्र शर्मा ने बताया कलियुग में हरि दर्शन सबसे आसान है। भगवान केवल नाम जप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मगर नाम जप के लिए भी पूर्ण समर्पण की जरूरत है। इसके लिए सद्गुरु का होना जरूरी है। सद्गुरु ही मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर ले जाकर उसका प्रभु से मिलन का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यवस्था में सुनीता राघव, दीपिका शर्मा, सुमन वर्मा, पंकज शर्मा, प्रदीप गुप्ता, मनोरमा आदि शामिल रहे।

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