Moradabad News: तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की गाड़ी में मारी टक्कर, चार लोग घायल
Moradabad News: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में रात को तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की पीआरवी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र और कार मालिक मनोज यादव, उनके बेटे और चालक घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Moradabad News: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र स्थित पुराने टोल बाइपास पर मंगलवार की देर रात करीब डेढ़ बजे तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की पीआरवी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र समेत कार मालिक मनोज यादव, उनका बेटा और चालक घायल हो गए। पुलिस ने हेड कांस्टेबल समेत चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र डायल-112 की पीआरवी-233 पर तैनात है। बीते मंगलवार की रात वह अपने साथियों के साथ मैनाठेर थाना क्षेत्र के पुराने टोल बाइपास पर ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि देर रात में दिल्ली की तरफ से तेज गति से आ रही एक कार ने खड़ी पीआरवी में जोरदार टक्कर मार दी।
सूचना मिलते ही दूसरी डायल-112 पीआरवी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में कार मालिक मनोज यादव निवासी तिलहर शाहजहापुर, उनके बेटे और चालक के अलावा हेड कांस्टेबल सुभाषचंद्र घायल हो गए। वहीं बुधवार सुबह उपचार के दौरान ही कार मालिक अपने बेटे और चालक के साथ जिला अस्पताल में बिना सूचना दिए चले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।