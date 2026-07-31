Moradabad News: फैमिली आईडी बनाए जाने के लिए कल पालिका में लगेगा कैंप
Moradabad News: नगर पालिका परिषद के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए 2 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में निशुल्क फैमिली आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए लोगों को आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर आना होगा।
Moradabad News: नगर पालिका परिषद की सीमा के तहत रहने वाले लोगों के लिए फैमिली आईडी बनाए जाने को 2 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नगर पालिका में विशेष कैंप का आयोजन होगा। जिसमें निशुल्क फैमिली आईडी बनाई जाने का कार्य पालिका स्तर पर किया जाएगा। पालिका की अधिशासी अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि बिलारी सीमा के अंतर्गत आने वाले लोग अपनी फैमिली आईडी बनाने के लिए परिवारजनों के आधार कार्ड तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लेकर पालिका में पहुंचे।
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