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Moradabad News: सतारन की भांतु बस्ती को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: नेशनल एकेडमी फ़ॉर सोशल मूवमेंट और नागरिक एकता परिषद ने ग्राम सतारन में मज़दूर पाठशाला आयोजित की। ह्यूमन राइट डिफेंडर प्रेम कुमार ने भांतु समुदाय के विकास के लिए जिलाधिकारी की पहल और योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने भांतु बस्ती के व्यापक विकास की मांग की और एसटी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को भी उठाया।

Moradabad News: सतारन की भांतु बस्ती को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मांग

Moradabad News: नेशनल एकेडमी फ़ॉर सोशल मूवमेंट एवं नागरिक एकता परिषद की ओर से ग्राम सतारन में आयोजित मज़दूर पाठशाला एवं जनचर्चा में भांतु समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास सहित श्रमिक अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शनिवार को ह्यूमन राइट डिफेंडर प्रेम कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी की ओर से भांतु कॉलोनी, मुरादाबाद के विकास के लिए विशेष पहल की जा रही है तथा समुदाय के विकास के लिए योजनाएँ एवं धनराशि भी स्वीकृत कराई गई है। उन्होंने मांग की कि सतारन की भांतु बस्ती पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए और उसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

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उन्होंने कहा कि भांतु समुदाय के पात्र लोगों को एसटी प्रमाण-पत्र दिए जाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है, जिस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। प्रेम कुमार ने बताया कि शीघ्र ही सतारन के भाँतु समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिलकर विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा। इस दौरान कपिल राज वाल्मीकि ने भी कार्यक्रम के दौरान भांतु समाज के उत्थान को विचार रखें। इस मौके पर महेंद्र भातु, नितिन भांतु, सुरेश भांतु, रामौतार भांतु,दिनेश भांतु, एस के सोलंकी आदि सहित अनेकों मौजूद रहे।

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