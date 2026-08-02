Moradabad News: स्कूल-कॉलेज के बाद दूर हुए दोस्तों की सोशल मीडिया ने कम कर दीं दूरियां

Moradabad News: काजल सैनी, मुरादाबाद में दोस्ती अब सोशल मीडिया के जरिए फिर से जीवंत हो गई है। पुराने दोस्तों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर फिर से एक-दूसरे से जोड़ने का काम किया है। लोग पुराने पलों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं और फ्रेंडशिप डे पर गिफ्ट्स खरीदने की भी रौनक बढ़ गई है।

Moradabad News: काजल सैनी, मुरादाबाद कभी स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले की गलियों तक सीमित रहने वाली दोस्ती अब सोशल मीडिया की मदद से फिर से जीवंत हो रही हैं। वर्षों पहले बिछड़ चुके दोस्त आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वैसे तो सोशल मीडिया ने रिश्तों में दूरियां बढ़ाई हैं लेकिन दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आकर फिर से जीवंत हो उठा है।

सोशल मीडिया से मिला फिर से एक दूसरे का साथ ताड़ीखाना निवासी हरप्रीत कौर बताती हैं कि कक्षा छह की सहेलियां, आकांक्षा गुप्ता, भव्या मिश्रा, मिनाक्षी कालरा, मोना रस्तोगी व सिमरन सहगल पिछले बीस वर्षों से एक साथ हैं। बाहरवीं के बाद पढ़ाई के लिए एक दूसरे से दूर तो हुईं पर इसी बीच सबने एक दूसरे को फेसबुक पर खोजना शुरू किया और फिर क्या एक सहेली के मिलते ही सारे एक दूसरे के कॉटेक्ट में आ गए। हमारी घंटों फेसबुक व व्हाट्सऐप पर बातें होने लगीं। एक दूसरे के परिवार का मेल जोल बढ़ा तो सारे फंक्शन एक साथ करने लगे। अब फैमिली ट्रिप, किटी पार्टी, बच्चों के जन्मदिन, एनीवसर्री पार्टी आदि साथ मिलकर करते हैं। साथ ही सप्ताह में मूवी, शॉपिंग व गेट-टुगेदर आदि महीने में कई बार साथ बैठकर करते हैं।

गणित के सवाल हल करते हुए बन गए बेस्ट फ्रेड चंद्र नगर निवासी अरुण कुमार बताते हैं कि कक्षा पांच में मिले दोस्त मनोज कुमार, अशोक कुमार, आशु व राकेश गौतम अब मेरा परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। हमारी दोस्ती की शुरुआत गणित के ट्यूशन में हुई सवाल हल करते करते कब एक दूसरे के समस्याएं, सुख-दुख का हिस्सा बन गए पता ही नहीं चला। बाहरवीं के बाद पढ़ाई के लिए एक दूसरे से दूर तो हुए पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हमेशा जुडे रहे। सोशल मीडिया पर घंटों हसी मजाक का सिलसिला चलता है।

पुरानी तस्वीरों को साझा कर, सेलिब्रेड कर रहे फ्रेंडशिप-डे फ्रेंडशिप डे पर सोशल मीडिया पर पुरानी यादें साझा करने का सिलसिला एक सप्ताह पहले ही शुरू हो गया। लोग स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के दोस्तों के साथ बिताए पलों की पुरानी तस्वीरें और वीडियो निकालकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सऐप स्टेटस पर पोस्ट कर रहे हैं। कई लोग थ्रोबैक रील्स बनाकर दोस्ती के सफर को दिखा रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया के जरिए वर्षों पहले बिछड़े दोस्त भी एक-दूसरे से दोबारा जुड़ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि एक पोस्ट या रील सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि दोस्ती से जुड़ी यादों को फिर से ताजा करने का जरिया बन गई है।

रंग-बिरंगे फ्रेंडशिप बैंड और गिफ्ट्स की बढ़ी मांग फ्रेंडशिप डे से पहले शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। युवा और स्कूली छात्र-छात्राएं फ्रेंडशिप बैंड, ग्रीटिंग कार्ड, फोटो फ्रेम, कॉफी मग, की-चेन, सॉफ्ट टॉय और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार कार्टून थीम, एलईडी बैंड, कस्टम नेम बैंड और फोटो प्रिंटेड गिफ्ट्स की सबसे अधिक मांग है। कई लोग ऑनलाइन ऑर्डर के बजाय दोस्तों के लिए खुद बाजार जाकर पसंदीदा उपहार खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिससे गिफ्ट और ग्रीटिंग की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है।