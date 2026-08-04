Moradabad News: दंपति हत्याकांड: छह आरोपियों पर पुलिस ने लगाई चार्जशीट

Moradabad News: सिविल लाइंस के चक्कर की मिलक क्षेत्र में हुए दंपति हत्याकांड में पुलिस ने पिता-पुत्र समेत छह नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। विवेचक ने 350 पेज की चार्जशीट में डॉक्टर, पुलिसकर्मी, प्रत्यक्षदर्शी समेत 30 लोगों को गवाह बनाया है, इसमें डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य का भी जिक्र किया है। थाना सिविल लाइंस के मोहल्ला नाला(चक्कर की मिलक) निवासी राजा(30) ढलाई का काम करता था। उसने चक्कर की मिलक निवासी मोहम्मद फहीम, बैंक्वेट हॉल संचालक आरिफ और नवाब से एक साल पहले 2 लाख 24 हजार रुपये में प्लाट खरीदा था। राजा ने दो लाख रुपये दे दिए थे। शेष 24 हजार रुपये बकाया चला रहा था। उस बकाया रकम को लेकर फहीम और राजा के साथ मारपीट हो गई थी, जिसके बाद 20 अप्रैल को रात करीब आठ बजे फहीम का बेटा फरजंद, अपने चचेरे भाई सुहेल और साथी अनस के साथ राजा के घर पहुंच गया। आरोपियों ने दरवाजा खुलवाने के बाद मासूम बच्चों के सामने राजा और उसकी फत्नी फराह(28) की ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपी अनस, फरजंद व सुहैल को एन्काउंटर में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शेष तीन आरोपी मोहम्मद फहीम, आरिफ और नवाब को भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। इस मामले की विवेचना सिविल लाइंस थाने के अपराध निरीक्षक राजेश यादव द्वारा की गई।