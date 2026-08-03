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Moradabad News: कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा आरंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: साहू मोहल्ला के श्री माता अन्नपूर्णा मंदिर में सावन की पंचमी पर श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। कलश यात्रा की शुरुआत पूजन के बाद भगवान राधे कृष्ण के जयघोष के साथ हुई। यह यात्रा मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंची, जहां कथा का आरंभ किया गया।

Moradabad News: कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा आरंभ

Moradabad News: साहू मोहल्ला स्थित श्री माता अन्नपूर्णा मंदिर में सावन की पंचमी को श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ। इसका शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया। मंदिर में पूजन के बाद भगवान राधे कृष्ण के जयघोष के साथ कलश यात्रा का आरंभ हुआ। इसमें पीले वस्त्र धारक महिलाएं सिर पर कलश लिए भक्ति रस का प्रवाह करती रहीं। कलशयात्रा मंदिर से आरंभ होकर मंडी चौक, बर्तन बाजार, चौराहा गली होते हुए मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कलश स्थापना कर श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हुई। कथा व्यास ने पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया। मुख्य यजमान अजय अग्रवाल एवं शैफाली अग्रवाल परिवार सहित रहे।

संरक्षक प्रमोद अग्रवाल ने बताया यह कथा पिछले सौ वर्ष से होती आ रही है। व्यवस्था में मंदिर कमेटी अध्यक्ष अरविंद कुमार अग्रवाल सहित पवन अग्रवाल, विधु सिंघल, शरद चंद्र वार्ष्णेय, विजय अग्रवाल, आशीष बंसल, कपिल अग्रवाल आदि रहे।

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