Moradabad News: भागवत कथा:भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का किया वर्णन
Moradabad News: गांव शेरपुर पट्टी में गुरुवार को श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक सर्वेश्वर महाराज ने राजा परीक्षित के जन्म और भागवत कथा के श्रवण के लाभ बताए। भगवान कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का वर्णन करते हुए, श्रद्धालु मंत्रमुग्ध रहे और भक्ति गीतों का गुणगान किया। इस दिन कई श्रद्धालु उपस्थित थे।
Moradabad News: क्षेत्र के गांव शेरपुर पट्टी में गुरुवार को मनोकामना सिद्ध कुटी चरण दासी संत समागम श्री श्री 108 रामदास बाबा जी के स्थान पर चल रही श्रीमद्भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर कथावाचक सर्वेश्वर महाराज ने अपने मुख से कथा में बताया कि आमतौर पर राजा परीक्षित के जन्म और उनके द्वारा शुकदेव जी से कथा सुनने के प्रसंग का वर्णन किया जाता है। इसके अलावा, इस दिन भागवत कथा का श्रवण करने से होने वाले लाभों और भगवान कृष्ण की महिमा का भी बखान किया जाता है। भगवान कृष्ण की महिमा भगवान कृष्ण के विभिन्न लीलाओं और उनकी महिमा का वर्णन, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
सत्य का पालन करने और भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझने के महत्व पर जोर दिया गया, इसके अतिरिक्त, दूसरे दिन की कथा में, श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते हैं और कथावाचक के साथ मिलकर भगवान की महिमा का गुणगान करते रहे। इस अवसर पर कथा में हरिदास बाबा पंडित सुदेश शर्मा,अनीता, सविता,पूजा,सत्यपाल,दिनेश शर्मा मौजूद थे ।
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