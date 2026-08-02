Moradabad News: श्रावण मास को मंदिरों में की गई विशेष तैयारी
Moradabad News: श्रावण मास के पहले सोमवार से पहले मंदिरों में विशेष सफाई की गई और अनेकों कांवड़ यात्री बृजघाट की ओर रवाना हुए। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की, जिसमें पुलिस अधिकारियों की तैनाती और रूट डायवर्जन शामिल था। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिरों में हर कदम उठाया गया।
Moradabad News: श्रावण मास को लेकर मंदिरों में विशेष तैयारी की गई। रविवार को एक दिन पूर्व मंदिरों में विशेष साफ-सफाई की गई। अनेकों कांवड़ यात्री कांवड़ लाने के लिए बृजघाट की ओर रवाना हुए। अनेकों डाक कांवड़ बिलारी तथा ग्रामीण क्षेत्र से रवाना हुई। कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। अनेकों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी हाईवे पर लगाई गई। इसके अलावा रूट डायवर्जन भी किया गया। रविवार को प्रशासन श्रावण मास के प्रथम सोमवार की तैयारी को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। मंदिरों में विशेष साफ सफाई की गई। इसके अलावा बिलारी के महाराणा प्रताप चौक ,संभल रोड आदि स्थानों पर रूट डायवर्जन किया गया।
बड़े वाहनों को डायवर्जन रूट की ओर से गुजारा गया। यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। इसके अलावा श्रावण मास के त्योहार पर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए, जो अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहे, मंदिरों में बेरिकेड़िग भी की गई। वहीं श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर लोगों ने व्रत रखने को तैयारी भी की।
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