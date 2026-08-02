Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: श्रावण मास को मंदिरों में की गई विशेष तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: श्रावण मास के पहले सोमवार से पहले मंदिरों में विशेष सफाई की गई और अनेकों कांवड़ यात्री बृजघाट की ओर रवाना हुए। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की, जिसमें पुलिस अधिकारियों की तैनाती और रूट डायवर्जन शामिल था। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिरों में हर कदम उठाया गया।

Moradabad News: श्रावण मास को मंदिरों में की गई विशेष तैयारी

Moradabad News: श्रावण मास को लेकर मंदिरों में विशेष तैयारी की गई। रविवार को एक दिन पूर्व मंदिरों में विशेष साफ-सफाई की गई। अनेकों कांवड़ यात्री कांवड़ लाने के लिए बृजघाट की ओर रवाना हुए। अनेकों डाक कांवड़ बिलारी तथा ग्रामीण क्षेत्र से रवाना हुई। कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। अनेकों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी हाईवे पर लगाई गई। इसके अलावा रूट डायवर्जन भी किया गया। रविवार को प्रशासन श्रावण मास के प्रथम सोमवार की तैयारी को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। मंदिरों में विशेष साफ सफाई की गई। इसके अलावा बिलारी के महाराणा प्रताप चौक ,संभल रोड आदि स्थानों पर रूट डायवर्जन किया गया।

ये भी पढ़ें:Mainpuri News: सावन का पहला सोमवार आज, उमड़ेगी श्रद्धा की भीड़

बड़े वाहनों को डायवर्जन रूट की ओर से गुजारा गया। यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। इसके अलावा श्रावण मास के त्योहार पर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए, जो अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहे, मंदिरों में बेरिकेड़िग भी की गई। वहीं श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर लोगों ने व्रत रखने को तैयारी भी की।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: लखीसराय: पहली सोमवारी व नाग पंचमी को लेकर अशोकधाम में हाई अलर्ट
ये भी पढ़ें:Chapra News: शिवालयों में होगी भोलेनाथ की जयकार, सावन की पहली सोमवारी आज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।