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Moradabad News: शिवसैनिकों ने मंदिरों में महाआरती की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) ने मंगलवार को संभल के विभिन्न मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया। इसका उद्देश्य हरिहर मंदिर में जलाभिषेक के माध्यम से एकता का प्रदर्शन करना था। जिले के प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा समेत कई अन्य नेता भी इस आयोजन में शामिल हुए।

Moradabad News: शिवसैनिकों ने मंदिरों में महाआरती की

Moradabad News: शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) की ओर से मंगलवार को शहर के विभिन्न मंदिरों में महाआरती की गई। जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि महाआरती का उद्देश्य संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक को लेकर एकजुटता दिखाना था। वीरेंद्र अरोड़ा, कमल सिंह राव, मुदित उपाध्याय, शिबू पांडेय, अरुण ठाकुर, आकाश सिंह, जीतू प्रजापति, मयंक सैनी, तेजपाल सैनी, जितेंद्र, राजीव राठौर, प्रमोद, तिलकराज शर्मा, शिबू सैनी, मधुबाला, धर्मेंद्र, पंकज पाल, बादाम सिंह आदि रहे।

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