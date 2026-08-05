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Moradabad News: मारपीट में घायल भोजपुर के चालक की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में भोजपुर के गांव लालूवाला के टाटा मैजिक चालक की मारपीट के बाद गंभीर चोटों के कारण दिल्ली में मौत हो गई। 31 जुलाई को मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे युवक को ऑटो सवार लोगों ने रोका और उसे पीटा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

Moradabad News: मारपीट में घायल भोजपुर के चालक की इलाज के दौरान मौत

Moradabad News: गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए भोजपुरके गांव लालूवाला टाटा मैजिक चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। दिल्ली में उपचार के दौरान मौत पर पोस्टमार्टम के बाद शव गांव लाया जा रहा है। 31 जुलाई की रात युवक टाटा मैजिक से मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था। आरोप है कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में शिव मंदिर के पास एक ऑटो में सवार लोगों ने उसकी गाड़ी रुकवाकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर सात नामजद और दो अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

अब युवक की मौत के बाद पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी धाराएं बढ़ाकर आगे की कार्रवाई करेगी। युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव लालूवाला में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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