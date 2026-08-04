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Moradabad News: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, महिला समेत दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: ठाकुरद्वारा। कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार महिला समेत दो

Moradabad News: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, महिला समेत दो घायल

Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मदारपुर निवासी सोमंत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 जुलाई को अपने रिश्तेदार अमित के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। ग्राम रतननगर चुंगी के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार विवेक और सीमा गंभीर रूप से घायल हो गए।

कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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