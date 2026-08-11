Moradabad News: रामगंगा विहार में खुलेगा ‘संभाव समदृष्टि नि:शुल्क स्कूल’
Moradabad News: सतयुग दर्शन ट्रस्ट के गुरु सज्जन ने रामगंगा विहार में संवाद करते हुए कहा कि मुरादाबाद में नए 'संभाव समदृष्टि' नि:शुल्क स्कूल का उद्घाटन 20 दिसंबर को होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
Moradabad News: सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक सज्जन गुरु मंगलवार को रामगंगा विहार स्थित सतयुग दर्शन सत्संग हॉल पहुंचे, यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने संगत को संबोधित करते हुए बताया कि मुरादाबाद शहर में एक नई पहल के रूप में संभाव समदृष्टि नि:शुल्क स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा है। यह 20 दिसंबर को होगा। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला,ट्रस्ट सदस्य राज कुमार आहूजा, हरीश सिक्का, सचिन सोनी आदि रहे।
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