Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: रामगंगा विहार में खुलेगा ‘संभाव समदृष्टि नि:शुल्क स्कूल’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: सतयुग दर्शन ट्रस्ट के गुरु सज्जन ने रामगंगा विहार में संवाद करते हुए कहा कि मुरादाबाद में नए 'संभाव समदृष्टि' नि:शुल्क स्कूल का उद्घाटन 20 दिसंबर को होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

Moradabad News: रामगंगा विहार में खुलेगा ‘संभाव समदृष्टि नि:शुल्क स्कूल’

Moradabad News: सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक सज्जन गुरु मंगलवार को रामगंगा विहार स्थित सतयुग दर्शन सत्संग हॉल पहुंचे, यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने संगत को संबोधित करते हुए बताया कि मुरादाबाद शहर में एक नई पहल के रूप में संभाव समदृष्टि नि:शुल्क स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा है। यह 20 दिसंबर को होगा। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला,ट्रस्ट सदस्य राज कुमार आहूजा, हरीश सिक्का, सचिन सोनी आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।