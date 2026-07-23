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Moradabad News: सत्संग से होती मुक्ति का मार्ग प्रशस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: आशियाना कालोनी के प्रीतम भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। कथा व्यास आचार्य अवधेश ने बताया कि सत्संग केवल भाग्यशाली लोगों को मिलता है। सत्कर्म करने के बाद ही मानव जीवन प्राप्त होता है, और यही मुक्ति का मार्ग है। इस आयोजन में कई लोग शामिल रहे।

Moradabad News: सत्संग से होती मुक्ति का मार्ग प्रशस्त

Moradabad News: आशियाना कालोनी स्थित प्रीतम भवन में सत्संग किया गया। कथा व्यास आचार्य अवधेश ने कहा कि सत्संग बहुत नसीब वालों को मिलता है। इसके लिए अनेकों योनियों में सत्कर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद प्रभु की कृपा से मानव जीवन मिलता है। सत्संग से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यवस्था में राधे श्याम अग्रवाल, सुनीता चौधरी, प्रभा शर्मा, विनीता रानी, देविका, सुनील गुप्ता, प्रीतम चौधरी आदि रहे।

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