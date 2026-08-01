Moradabad News: श्रावण मास की तैयारियों को लेकर व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन
Moradabad News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रावण मास के पहले सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापारियों ने प्रशासन से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कराने की मांग की। उन्होंने सफाई अभियान, पुलिस बल की तैनाती, खाद्य पदार्थों की जांच और आवारा कुत्तों को पकड़वाने की व्यवस्था की आवश्यकता बताई।
Moradabad News: श्रावण मास के प्रथम सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल (रजि.) के अध्यक्ष संजीव सिंघल के नेतृत्व में व्यापारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में शिवभक्त विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं।
अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं
ऐसे में सभी शिव मंदिरों और उनके आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, चुने का छिड़काव कराया जाए तथा मंदिरों के पास लगे हैंडपंप व अन्य जल स्रोतों को दुरुस्त रखा जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। व्यापार मंडल ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, नियमित गश्त और रात्रि में बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की नियमित जांच कराने, कांवड़ियों के आवागमन को सुचारु बनाए रखने तथा नगर में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़वाने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया। व्यापार मंडल का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमलों से श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। व्यापार मंडल ने प्रशासन से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की मांग की हैं।
प्रमुख प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।