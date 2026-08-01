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Moradabad News: श्रावण मास की तैयारियों को लेकर व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: श्रावण मास के प्रथम सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सफाई, जल स्रोतों की व्यवस्था, पुलिस तैनाती, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच, और आवारा कुत्तों के नियंत्रण की मांग की।

Moradabad News: श्रावण मास की तैयारियों को लेकर व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन

Moradabad News: श्रावण मास के प्रथम सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल (रजि.) के अध्यक्ष संजीव सिंघल के नेतृत्व में व्यापारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में शिवभक्त विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। ऐसे में सभी शिव मंदिरों और उनके आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, चुने का छिड़काव कराया जाए तथा मंदिरों के पास लगे हैंडपंप व अन्य जल स्रोतों को दुरुस्त रखा जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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व्यापार मंडल की मांगें

व्यापार मंडल ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, नियमित गश्त और रात्रि में बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की नियमित जांच कराने, कांवड़ियों के आवागमन को सुचारु बनाए रखने तथा नगर में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़वाने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया। व्यापार मंडल का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमलों से श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है।

श्रावण मास की व्यवस्था

व्यापार मंडल ने प्रशासन से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की मांग की हैं।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए व्यापारी किसकी अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा?
व्यापारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल (रजि.) के अध्यक्ष संजीव सिंघल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा।
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