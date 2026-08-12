Moradabad News: समर वैली की आरोही ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी पर जमाया कब्जा
Moradabad News: समर वैली स्कूल की कक्षा आठ की छात्रा आरोही सिंह ने जीडे कोनका इंटर स्कूल मीट में तीन स्वर्ण पदक जीतकर अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 25 मीटर बैकस्ट्रोक, 25 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर बटरफ्लाई में जीत हासिल कर उसने विद्यालय का गौरव बढ़ाया और अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित किया।
Moradabad News: समर वैली स्कूल की कक्षा आठ की छात्रा और होनहार तैराक आरोही सिंह ने कमाल कर दिया है। रुद्रपुर में आयोजित जीडे कोनका इंटर स्कूल मीट 0.6 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। आरोही ने 25 मीटर बैकस्ट्रोक, 25 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। तीनों स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर उसने प्रतियोगिता में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई। उसकी उपलब्धि पर समर वैली स्कूल के निदेशक करण मनचंदा, अक्षया मनचंदा और प्रधानाचार्य विशाल उपाध्याय ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आरोही की सफलता निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है।
विद्यालय में शिक्षा के साथ खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना विकसित हो। आरोही की इस उपलब्धि ने विद्यालय का गौरव बढ़ाया है और अन्य विद्यार्थियों को भी मेहनत के लिए प्रेरित किया है।
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