Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: समर वैली की आरोही ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी पर जमाया कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: समर वैली स्कूल की कक्षा आठ की छात्रा आरोही सिंह ने जीडे कोनका इंटर स्कूल मीट में तीन स्वर्ण पदक जीतकर अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 25 मीटर बैकस्ट्रोक, 25 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर बटरफ्लाई में जीत हासिल कर उसने विद्यालय का गौरव बढ़ाया और अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित किया।

Moradabad News: समर वैली की आरोही ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी पर जमाया कब्जा

Moradabad News: समर वैली स्कूल की कक्षा आठ की छात्रा और होनहार तैराक आरोही सिंह ने कमाल कर दिया है। रुद्रपुर में आयोजित जीडे कोनका इंटर स्कूल मीट 0.6 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। आरोही ने 25 मीटर बैकस्ट्रोक, 25 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। तीनों स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर उसने प्रतियोगिता में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई। उसकी उपलब्धि पर समर वैली स्कूल के निदेशक करण मनचंदा, अक्षया मनचंदा और प्रधानाचार्य विशाल उपाध्याय ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आरोही की सफलता निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है।

विद्यालय में शिक्षा के साथ खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना विकसित हो। आरोही की इस उपलब्धि ने विद्यालय का गौरव बढ़ाया है और अन्य विद्यार्थियों को भी मेहनत के लिए प्रेरित किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।