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Moradabad News: टेबल टेनिस में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद के आरआरके स्कूल में इंटर हाउस टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। विभिन्न आयु वर्गों में बालक-बालिका वर्ग में छात्रों ने उत्कृष्ट खेल कौशल दिखाया और विजेताओं को प्रमाण-पत्र दिए गए।

Moradabad News: टेबल टेनिस में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Moradabad News: मुरादाबाद। आरआरके स्कूल आशियाना फेज-2 में गुरुवार को इंटर हाउस टेबल टेनिस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, टीम वर्क तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना रहा। प्रतियोगिता को दो आयु वर्गों एवं बालक-बालिका वर्ग में आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए रोमांचक मुकाबले खेले। समापन पर विद्यालय की प्रधानाचार्या वंदना छाबड़ा ने सभी विजेताओं एवं प्रतिभागियों को पदक और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का सफल संचालन खेल शिक्षक देवेंद्र कुमार राणा एवं स्वाति कुमकुम ने छात्र प्रतिनिधियों के सहयोग से किया।

प्रतियोगिता के प्रमुख परिणाम

प्रतियोगिता के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे

कक्षा 6 से 8 (बालक वर्ग)

प्रथम-मोहम्मद आकिब (कक्षा 8, सफायर हाउस)

द्वितीय-ओम चौधरी (कक्षा 7, एमराल्ड हाउस)

तृतीय-पार्थ शर्मा (कक्षा 8, सफायर हाउस)

कक्षा 9 से 12 (बालक वर्ग)

प्रथम-अथर्व सिंह (कक्षा 12, एमराल्ड हाउस)

द्वितीय-गुलाम हुसैन (कक्षा 9, सफायर हाउस)

तृतीय-नमन जायसवाल (कक्षा 12, रूबी हाउस)

कक्षा 6 से 8 (बालिका वर्ग)

प्रथम-ऐनी तांतरान (कक्षा 6, रूबी हाउस)

द्वितीय-अंशिका (कक्षा 8, रूबी हाउस)

तृतीय-कनिका (कक्षा 8, रूबी हाउस)

कक्षा 9 से 12 (बालिका वर्ग)

प्रथम-अन्वी सिंह (कक्षा 12, सफायर हाउस)

द्वितीय-आरना सिंह (कक्षा 9, टोपाज हाउस)

तृतीय-ईशिका (कक्षा 12, सफायर हाउस)

सामान्य प्रश्न

आरआरके स्कूल में कब टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी?
आरआरके स्कूल में इंटर हाउस टेबल टेनिस प्रतियोगिता गुरुवार को आयोजित की गई थी।
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