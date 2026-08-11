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Moradabad News: रोटरी क्लब साउथ की तीजोत्सव में मोनीशा को मिला बेस्ट अपीयरेंस का अवार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: रोटरी क्लब मुरादाबाद साउथ की ओर से मंगलवार को तीजोत्सव का आयोजन मिगलानी,रोटरी क्लब मुरादाबाद साउथ की ओर से मंगलवार को तीजोत्सव का आयोजन मिग

Moradabad News: रोटरी क्लब साउथ की तीजोत्सव में मोनीशा को मिला बेस्ट अपीयरेंस का अवार्ड

Moradabad News: रोटरी क्लब मुरादाबाद साउथ की ओर से मंगलवार को तीजोत्सव का आयोजन मिगलानी सेलिब्रेशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर स्पाउस रोटेरियन हेमा रस्तोगी व फर्स्ट लेडी तृप्ति रस्तोगी ने किया। खेल में हेमा रस्तोगी व शमिता जैन ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। कपल डांस की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित किया, वहीं बच्चों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके बाद कोषाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया, जबकि अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। सचिव ज्योत्सना शर्मा ने क्लब की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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मोनीशा अग्रवाल को बेस्ट अपीयरेंस का अवार्ड मिला जबकि रितिका, नीना सिन्हा और रश्मि धर की प्रस्तुतियां सराही गईं । संचालन एवं संयोजन बबीता रस्तोगी व चारू अग्रवाल ने सुचारु रूप से किया।

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