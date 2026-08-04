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Moradabad News: रोटरी क्लब एक्सिस ने किया गौसेवा शिविर का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: रोटरी क्लब मुरादाबाद एक्सिस ने एक साप्ताहिक गोसेवा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में गोवंश को हरा चारा खिलाया गया। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन गुरप्रीत सिंह दुआ ने बताया कि वे नियमित रूप से निःशुल्क भोजनालय, वृक्षारोपण और गोसेवा की परियोजनाएं चलाते हैं।

Moradabad News: रोटरी क्लब एक्सिस ने किया गौसेवा शिविर का शुभारंभ

Moradabad News: रोटरी क्लब मुरादाबाद एक्सिस की ओर से मंगलवार को श्री राम गंगा गोशाला कानून गोयान में साप्ताहिक गोसेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब परिजनों को गोवंश को हरा चारा आदि खिलाया। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन गुरप्रीत सिंह दुआ ने बताया कि उनका क्लब प्रत्येक परियोजना को नियमित रूप से करने के लिए संकल्पित रहता है, फिर चाहें वह निःशुल्क भोजनालय, वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण या गोसेवा ही हो। अभिनव अग्रवाल, मनी अग्रवाल, प्रियांक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल आदि रहे।

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