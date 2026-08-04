Moradabad News: रोटरी क्लब ऑफ मिडटाउन ने आयोजित किया सम्मान समारोह
Moradabad News: रोटरी क्लब ऑफ मुरादाबाद मिडटाउन ने सुगंध पार्टी हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी प्रीतिश कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीता भटनागर ने की। क्लब के अध्यक्ष रवि शंकर और सचिव रितु अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किए।
Moradabad News: रोटरी क्लब ऑफ मुरादाबाद मिडटाउन, डिस्ट्रिक्ट 3100 की ओर से मंगलवार को सुगंध पार्टी हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी प्रीतिश कुमार सिंह के सम्मान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगीता भटनागर ने कियाl क्लब अध्यक्ष रवि शंकर व सचिव रितु अग्रवाल क्लब ने पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर डीजीएन प्रीतिश कुमार सिंह का अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रीतिश कुमार सिंह ने अपने विचार साझा किए। रोटेरियन मनोज रस्तोगी व दीपक बाबू ने उनका सम्मान किया। अजीत अग्रवाल ने उनका जीवन का परिचय दिया अंत में वीरेंद्र रस्तोगी द्वारा सभी को धन्यवाद प्रेषित किया गया।
दीपिका, अतुल भटनागर, अतुल शरण, केके रस्तोगी, रणवीर अग्रवाल, नीरू सारण, गुंजन अग्रवाल, मौमिता घोष, रितिका बंसल, दीप्ति गुप्ता आदि रहीं।
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