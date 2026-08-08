Moradabad News: रक्तदान कर दिया सेवा का संदेश
Moradabad News: रोटरी क्लब मुरादाबाद एक्सिस ने शनिवार को सिद्ध हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान रोटेरियन विवेक गोयल ने अपना 50वां रक्तदान किया। क्लब अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह दुआ ने रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और लोगों को झूठे भय को दूर करने के लिए नियमित शिविरों का आयोजन करने की बात कही।
Moradabad News: रोटरी क्लब मुरादाबाद एक्सिस की ओर से शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन सिद्ध हॉस्पिटल में किया गया। इस मौके पर रोटेरियन विवेक गोयल ने शिविर में अपना पचासवां रक्तदान किया। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन गुरप्रीत सिंह दुआ ने कहा कि जो व्यक्ति रक्तदान नहीं करते उनके मन में इसको लेकर झूठा भय रहता है। इस अनावश्यक भय को दूर करने के लिए नियमित रूप से रक्तदान शिविरों के आयोजन आवश्यक हैं। शिवम गुप्ता,अभिनव अग्रवाल, रोटेरियन शिवम गुप्ता, रोटेरियन गुरप्रीत सिंह दुआ आदि रहे।
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