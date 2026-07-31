Moradabad News: नेत्र परीक्षण कैंप में बच्चों को बताया आंखों की देखभाल का महत्व
Moradabad News: मुरादाबाद। मुरादाबाद। रोटरी क्लब हेरिटेज की ओर से शुक्रवार को दो दिवसीय नेत्र,साफ सफाई के बारे में भी बताया
Moradabad News: रोटरी क्लब हेरिटेज की ओर से शुक्रवार को दो दिवसीय नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन सेंट मैरी स्कूल बुद्धि विहार में किया गया। कैंप में 2500 छात्राओं का नेत्र परीक्षण किया जाएगा व आंखों की देखभाल तथा साफ सफाई के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल व सेक्रेटरी रोटेरियन माधुरी गुप्ता ने स्वस्थ जीवन व अच्छी सेहत के महत्त्व से अवगत कराया व प्रधानाचार्य प्रीति अग्रवाल व मैनेजर डोरीन को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दिवाकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, अखिलेश कोठीवाल, रमित गर्ग, प्रदीप वर्मा, अरुण कुमार सिंह आदि मौजूद रहें।
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