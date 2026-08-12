Moradabad News: रोटरी क्लब मुरादाबाद हेरिटेज के तीजोत्सव में बिखरे संस्कृति के रंग
Moradabad News: रोटरी क्लब हेरिटेज ने मंगलवार को फ्लेवर रेस्टोरेंट में तीज उत्सव का आयोजन किया। क्लब की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने तीज के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में समूह नृत्य, नाटिका और कविता प्रस्तुत की गई। विभिन्न खेलों ने समारोह में उत्साह बढ़ाया। कई प्रमुख सदस्य इस आयोजन में शामिल हुए।
Moradabad News: रोटरी क्लब हेरिटेज की ओर से मंगलवार को फ्लेवर रेस्टोरेंट में तीज उत्सव का भव्य एवं रंगारंग आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल व रोटेरियन माधुरी गुप्ता ने तीज पर्व के सांस्कृतिक एवं पारंपरिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तीज केवल उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, सौभाग्य, उल्लास और नारी शक्ति का प्रतीक है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मनमोहक समूह नृत्य रहा। अर्चना अग्रवाल, माधुरी गुप्ता, राखी गुप्ता, साधना जयप्रकाश अग्रवाल, साधना सोमेंद्र अग्रवाल एवं श्रुति अग्रवाल ने शानदार प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरीं। मनीषा अग्रवाल एवं अंजू गर्ग ने भी अपने मनमोहक नृत्य से समारोह में चार चांद लगा दिए।
सुदेश अग्रवाल एवं करुणा बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत नाटिका ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं अनुष्का अग्रवाल की भावपूर्ण कविता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कपल गेम्स, हाउजी, सरप्राइज गीत-संगीत और विभिन्न फन गेम्स ने समारोह में उत्साह और उमंग का रंग भर दिया।अखिलेश कोठीवाल, पीडीजी नीरज अग्रवाल, रमित गर्ग, साईं प्रकाश, अमित अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, सुधीर अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, देवकी नंदन जैन आदि रहे।
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