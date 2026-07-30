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Moradabad News: क्लब ने किया शरबत और तहरी का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद में रोटरी क्लब एक्सिस ने गागन तिराहे पर शरबत और तहरी का वितरण किया। क्लब अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह दुआ ने बताया कि जैन मंदिर सिविल लाइन पर प्रतिदिन भोजन, चाय और शरबत प्रदान किया जा रहा है। अब यह परियोजना गागन स्थित गुरुद्वारे पर भी शुरू की जा रही है।

Moradabad News: क्लब ने किया शरबत और तहरी का वितरण

Moradabad News: मुरादाबाद। रोटरी क्लब एक्सिस ने गागन तिराहे पर शरबत एवं तहरी का वितरण किया। अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह दुआ ने बताया कि क्लब द्वारा जैन मंदिर सिविल लाइन पर प्रतिदिन भोजन, चाय एवं शरबत का वितरण किया जा रहा है। आज से गागन स्थित गुरुद्वारे पर भी यह प्रकल्प आरंभ किया गया है। विवेक गोयल ने बताया गागन पर दूर दराज से आने वालों लोगों के लिए शुरू किया गया है। क्लब प्रशिक्षक संजय सिंघल ने बताया क्लब पिछले रोटरी सत्र से प्रतिदिन भोजन वितरित करा रहा है। अब इसका विस्तार कराया किया जा रहा है।

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