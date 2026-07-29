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Moradabad News: किसान के घर से चावलों के ड्रम में रखी एक लाख की नकदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: क्षेत्र के काजीपुरा गांव में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। किसान इमरान अपने परिवार के साथ सो रहे थे, तभी चोरों ने एक लाख तेईस हजार रुपये चुरा लिए। सुबह जब परिजनों ने चावल के ड्रम के周围 बिखरे दाने देखे, तो वे दंग रह गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

Moradabad News: किसान के घर से चावलों के ड्रम में रखी एक लाख की नकदी चोरी

Moradabad News: क्षेत्र के गांव काजीपुरा में चोरी की घटना से खलबली मच गई। गांव निवासी किसान इमरान अपने परिवार के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे, तभी बुधवार रात्रि 2:00 बजे चोरों ने घर में घुसकर चावलों के ड्रम मे रखी एक लाख तेईस हजार रुपये चुरा लिए। सुबह आंख खुलने पर चावल के दाने इधर-उधर पड़े देख परिजन दंग रह गया, जब चावल ड्रम से नकदी गायब थी, घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। पीड़ित ने थाना डिलारी को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है, पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर‌ रही है ।

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